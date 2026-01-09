رئيس الدولة يستقبل مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية والعربية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية والعربية، مسعد بولس.

وتطرق اللقاء، الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي، إلى مسار تطور العلاقات الاستراتيجية والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات في المنطقة، وأهمية تعزيز الجهود لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.

حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين.