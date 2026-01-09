«صوتك مسموع» تفعّل التواصل المباشر بين سكان البرشاء والقيادات الشرطية

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مركز شرطة البرشاء، مُبادرة «صوتك مسموع» الهادفة إلى تعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع المواطنين والمقيمين والشركاء في منطقة اختصاص المركز، بما يكفل مشاركتهم في إبداء الملاحظات والمقترحات التطويرية.

وشهد فعاليات المبادرة، نائب مدير مركز شرطة البرشاء، العقيد يوسف ثاني محمد المهيري، وعدد من الضباط والمواطنين والمقيمين والشركاء.

وأكد العقيد المهيري أن مبادرة «صوتك مسموع» تُجسّد حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، على الاستماع لآراء وملاحظات أفراد المجتمع عن قرب، بما يسهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم وفق أرقى المعايير والممارسات المتبعة عالمياً.

وأشار إلى أن شرطة دبي تأخذ جميع الآراء والمقترحات المقدمة لها من أفراد المجتمع في الحسبان، وتتابعها، وذلك في إطار حرصها الدائم على تحقيق التوجهات الحكومية في تصفير البيروقراطية، والارتقاء بمستويات الخدمات.

وشهدت المبادرة تقديم شرح حول العديد من المبادرات التي تنظمها شرطة دبي لتعزيز التواصل مع أفراد المجتمع، ومنها مبادرة «الشرطي جارك» التي تعتبر جسراً بين شرطة دبي والمجتمع للتواصل والتعاون والعمل معاً لبناء مجتمع أكثر أمناً.

كما تضمنت المبادرة تقديم شرح حول خدمات شرطة دبي المجتمعية والأمنية في مراكز الشرطة، والخدمات المتوافرة على الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي، وفي المراكز الذكية «SPS»، إضافة إلى التعريف بمركز الاتصال 901، الذي يستقبل المكالمات غير الطارئة، ورقم الهاتف 999 الهادف إلى استقبال المكالمات الطارئة فقط.

وفي الختام كرّم العقيد يوسف ثاني محمد المهيري شركاء مركز شرطة البرشاء في العديد من الفعاليات والمبادرات، مثمناً جهودهم وتعاونهم.