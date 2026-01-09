التسجيل في «الخدمة الوطنية» إلزامي لكل الفئات ومنها الابن الوحيد

أكّدت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أن التسجيل في النظام الإلكتروني إجراء إلزامي لكل من تصله رسالة التسجيل، بغض النظر عن حالته أو وضعه، موضحة أن التسجيل يهدف إلى تحديد الموقف القانوني من الخدمة الوطنية، ويشمل جميع الفئات بمن في ذلك الابن الوحيد، ومن يخطط لاستكمال دراسته العليا وفق الأنظمة المعتمدة.

وأكّدت عبر حساب برنامج الخدمة الوطنية على «إنستغرام»، أن «الالتزام بالتسجيل يحفظ الحقوق، ويضمن وضوح الإجراءات، ويعكس الوعي بالمسؤولية الوطنية»، قائلة: «إذا وصلتك رسالة نصية لا تتجاهلها والتسجيل في الخدمة الوطنية إلزامي وهو خطوة أساسية للجميع».

وأوضحت أن الرسالة النصية تعني التسجيل، وكل من تصله رسالة نصية من برنامج الخدمة الوطنية ملزم بالتسجيل في النظام الإلكتروني بغض النظر عن حالته أو وضعه.

وذكرت أن التسجيل مطلوب للجميع سواء للمستمر في الدراسة (ثانوية عامة) (الـ12 والـ13)، أو للابن الوحيد، أو للراغبين في استكمال الدراسات العليا ( ماجستير - دكتوراه).

وبالنسبة للابن الوحيد، أوضحت الهيئة أنه ملزم بالتسجيل في برنامج الخدمة الوطنية، والتسجيل لا يعني القبول المباشر، بل تحديد الموقف القانوني، مضيفة أن ما يحدث بعد إتمام التسجيل لفئة الابن الوحيد، تصله رسالة تأكيد، لمراجعة أقرب مركز تجنيد، ويتم تحديد موقفه من الخدمة الوطنية.

وبالنسبة للدراسات العليا (الماجستير - الدكتوراه)، أكّدت الهيئة أنه لا يحق للمطلوبين للخدمة الوطنية الالتحاق بالدراسات العليا، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وأضافت: «الالتزام مسؤولية وطنية، والتسجيل في الخدمة الوطنية يحدد موقفك ويعكس وعيك وواجبك تجاه الوطن».