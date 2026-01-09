%32 من الشباب الإماراتي بين 18 و35 عاماً أصحاب مشروعات خاصة

كشفت المؤسسة الاتحادية للشباب لـ«الإمارات اليوم» أن 32% من الشباب الإماراتيين، بين 18 و35 عاماً، بدأوا أعمالهم التجارية الخاصة في هذه المرحلة من حياتهم، مشيرة إلى أن 37% من الشباب، الذين تراوح أعمارهم بين 26 و30 عاماً، يفضلون العمل في القطاع الخاص، وأن 90% من الطلبة المواطنين يبدأون التخطيط لأهدافهم المهنية منذ المرحلة الثانوية.

فيما لفتت إلى ارتفاع متوسط عمر الزواج لدى الشباب الإماراتيين، ليصبح 29 سنة للرجال، و27 سنة للإناث، مؤكدة أن 62% من الخريجين الإماراتيين يعتقدون أن الحصول على وظيفة في القطاع الخاص أصعب من الحصول على وظيفة في الحكومة.

وتفصيلاً، أوضحت المؤسسة أن مشروع «مواقف ورؤى الشباب الإماراتي» يهدف إلى إعداد دراسة شاملة حول تطلعات الشباب وتوجهاتهم المستقبلية، ومستوى الوعي لديهم بالهوية الوطنية، والممارسات البيئية المستدامة والوضع المالي، وجودة الحياة، والاهتمامات المهنية، لاسيما في المجالات الحيوية، مثل العمل الدبلوماسي، وذلك لدعم صُنّاع القرار في تطوير سياسات تُعزّز دور الشباب في بناء مستقبل مستدام ومزدهر.

وأفادت بأن المشروع يتضمن تقريراً شاملاً لمؤشرات الشباب الإماراتي، إذ يقدّم قراءة علمية معمّقة لوضع الشباب في الإمارات عبر دراسة ميدانية، استهدفت 9200 شاب وشابة من مختلف إمارات الدولة، إلى جانب سبع دول حول العالم.

وأوضحت أن توسع شريحة الدراسة يهدف إلى بناء مؤشرات شاملة لجوانب حياة الشباب الإماراتي، منها مؤشرات الرفاهية والتي تتضمن الصحة، والتعليم، والترابط الاجتماعي، والرفاهية الذاتية، والرفاه الاقتصادي، ورفاه السكن، والزواج وتكوين الأسرة، ومؤشرات أخرى تتعلق بمستوى المعرفة والثقافة المالية، والهوية والانتماء، والمناخ والاستدامة، وريادة الأعمال، والشباب الإماراتي داخل الدولة وخارجها، وتوجه الشباب نحو العمل الدبلوماسي.

وقالت إن المشروع لا يصف الوضع الراهن فحسب، بل يسعى إلى استشراف المستقبل، واقتراح سياسات عملية تسهم في تعميق دور الشباب الإماراتي في التنمية الوطنية، وتعزيز مكانتهم إقليمياً وعالمياً.

وتضمنت الدراسة تعريفاً بفئة الشباب في دولة الإمارات، وهم الذين تراوح أعمارهم بين 15 و35 عاماً، ويُشكّلون 50% من سكان الدولة، تُشكّل الإناث الإماراتيات 49%، فيما يُشكّل الذكور 51% من إجمالي الشباب الإماراتي، وانقسمت الدراسة إلى ثلاث مراحل من حياة الشباب، أولها مرحلة المدرسة، تليها مرحلة التعليم العالي، وصولاً إلى مرحلة المسيرة المهنية وتأسيس الأسرة، وعليه فقد رصدت الدراسة إحصاءات متعلقة بمرحلة المدرسة، حيث بلغ معدل التخرّج في المدارس الحكومية في جميع الإمارات لكل من الجنسين 100%، إلى جانب نسبة 90% من طلاب الإمارات الذين يبدأون بالتخطيط لأهدافهم المهنية منذ المرحلة الثانوية.

كما استنتجت الدراسة أن 34% من الوقت الترفيهي يقضيه الشباب في هذه المرحلة على الإنترنت، و5% للرياضة، و3% للهوايات المختلفة، في حين يقضون 16% من الوقت مع أسرهم، وبيّنت ارتفاع نسبة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الشباب بـ28% بين عامي 2021 و2022.

أما في مرحلة التعليم العالي، فبلغت نسبة الشعور بالأمان 96% للشباب بين 18 و29 عاماً.

وذكرت أن 20% من الشباب، بين 18 و24 عاماً، من المدخنين، وأن نسبة السمنة لدى الشباب، بين 18 و35 عاماً، 25%، بينما بلغت نسبة زيادة الوزن 62%.

ومن الناحية الأكاديمية، فهناك 85% من الشباب الإماراتيين يطمحون إلى الدراسة في الخارج، ويهتمون بالعمل في الخارج، كما أن 62% من الخريجين الإماراتيين يعتقدون أن الحصول على وظيفة في القطاع الخاص في دولة الإمارات أصعب من الحصول على وظيفة في الحكومة، وفقاً للدراسة.

كما تطرق المشروع لمرحلة المسيرة المهنية، التي تُشكّل مرحلة انتقالية لدى الشباب، كونهم ينتقلون إلى مرحلة عملية يعتمدون فيها على أنفسهم.

وكشفت المؤسسة أن 40% من الشباب الإماراتيين يفضلون الوظائف الحكومية، فيما يفضل الشباب، الذين تراوح أعمارهم بين 26 و30 عاماً، القطاع الخاص بنسبة بلغت 37%.

كما أفادت أن 32% من الشباب الإماراتيين، بين 18 و35 عاماً، بدأوا أعمالهم التجارية الخاصة في هذه المرحلة من حياتهم، بينما كشفت أن 48% من الشباب الإماراتيين في المرحلة العمرية نفسها يستخدمون اللغة العربية في عمليات البحث على الإنترنت.

وفي ما يتعلق بمرحلة تأسيس الأسرة، ذكرت الدراسة أن الشباب الإماراتيين يشعرون بالفخر بالهوية الوطنية والانتماء الوطني، كما لفتت إلى ارتفاع متوسط عمر الزواج لدى الشباب الإماراتيين، ليصبح 29 سنة للرجال، و27 سنة للإناث، مشيرةً إلى انخفاض عقود الزواج بين الإماراتيين بين عامي 2012 و2022.

