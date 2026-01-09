شرطة رأس الخيمة تؤسّس منظومة متكاملة للشراكات المجتمعية

أعلنت شرطة رأس الخيمة تأسيس منظومة متكاملة للشراكات الاجتماعية والوقاية المشتركة، بهدف تعزيز التكامل الأمني والاجتماعي والبيئي، ونشر الثقافة الوقائية والتدخل الاستباقي.

وذكر مدير عام العمليات الشرطية في رأس الخيمة، العميد الدكتور طارق محمد بن سيف، أن المنظومة أسهمت في إطلاق مبادرات نوعية عدة، منها «معكم مجتمعنا آمن»، التي استُهدفت من خلالها 15 جالية، بالتعاون مع مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، لتعزيز الوعي الأمني، وتوثيق عرى التواصل بين الشرطة والمجتمع، ومبادرة «سياحة وأمان»، لدعم موظفي الفنادق وتدريبهم على كيفية التعامل مع المعثورات والإجراءات الطارئة، ما يسهم في تعزيز الأمن السياحي وشعور الزوار بالأمان، بينما رُبطت هذه المبادرات بشراكات استراتيجية، لضمان الوصول الفعّال والأثر المستدام.

وأضاف أن موظفين فنادق سياحية ومنشآت ضيافة كثيرون، استفادوا من المحاضرات والحملات التوعوية التي تم تنفيذها لهم منذ بداية العام الجاري.

وأكّد أهمية تكثيف الجهود الخاصة بنشر الثقافة الوقائية، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، بما يصب في بوتقة المصلحة العامة، ويخدم الشرائح المستهدفة من السياح والزوار.