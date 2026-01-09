تمكين الشباب من فهم مخاطر الجرائم الإلكترونية والاحتيال الرقمي

نظّم مجلس شباب شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، جلسة شبابية بعنوان «شباب واعٍ - مجتمع آمن»، بهدف رفع مستوى الوعي حول مخاطر الجرائم الإلكترونية والاحتيال الرقمي، وتمكين الشباب كركيزةً فاعلةً في دعم الأمن الرقمي والمجتمعي.

حضر الجلسة مدير قطاع المالية والخدمات، اللواء خليفة محمد الخييلي، ومدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، العميد الدكتور راشد بورشيد النقبي، ومدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، العميد خالد عبدالله الخوري.

وناقش المشاركون محاور عدة، ركزت على الدور المشترك في التوعية والمحاور المرتبطة بالأمن الرقمي والتحديات المتزايدة في مجال الاحتيال، ومسؤولية الشباب في الوقاية من الاحتيال، وتعزيز السلوك الآمن.

واستعرض الرائد محمد راشد العرياني، من مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة أبوظبي، أنواع الاحتيال الشائعة التي تستهدف الأفراد والمؤسسات، والأساليب المستخدمة حالياً، بجانب سبل التعرّف المبكر إلى هذه الجرائم وطرق الوقاية منها.

وأشار إلى الدور المحوري للعنصر البشري والشباب في الوقاية من الاحتيال الرقمي، من خلال الوعي والسلوك المسؤول، والممارسات التي تُعزّز الوعي والمرونة الرقمية لدى الشباب، وعدم الاعتماد فقط على الحلول التقنية.

من جهته، استعرض طارق بالهول، من المصرف المركزي، تطور أساليب الاحتيال بالتزامن مع التحول الرقمي، موضحاً تأثير التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية، وما يرافقها من تحديات ومخاطر في البيئة الرقمية.

وناقشت الجلسة دور المؤسسات في الوقاية والاستجابة، حيث تم تسليط الضوء على جهود المصرف في الوقاية والكشف المبكر والاستجابة السريعة، بجانب دور شرطة أبوظبي في دعم المؤسسات المالية، وتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وتطرقت إلى أهمية الشراكات والتكامل المؤسسي بين الجهات المعنية، ودورها في الحد من جرائم الاحتيال وحماية المجتمع، إضافة إلى استعراض الاتجاهات والمخاطر الناشئة عن الاحتيال الرقمي، مثل التصدي الاحتيالي، والتقنيات المتقدمة التي تستهدف المستخدمين.