وزارة البيئة تنشر قائمة منتجات حليب نستلة المسحوبة من أسواق الدولة

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، عن قائمة بأرقام التشغيلات الخاصة ببعض منتجات حليب الأطفال "نستله" المحتمل احتوائها على مواد مضرة بالرضع.

ودعت الوزارة جميع المستهلكين في دولة الإمارات الذين قاموا بشراء هذه المنتجات، إلى ضرورة التحقق من أرقام التشغيلات الموجودة أسفل العبوة ومطابقتها مع القائمة. وفي حال تطابق الأرقام، يُنصح بعدم استهلاك المنتج والتخلص منه بشكل آمن.

وأكدت الوزارة اتخاذها كافة التدابير الاحترازية بالتعاون مع شركة نستله والسلطات المحلية، حيث تم سحب كافة الكميات من المنتجات ضمن القائمة التشغيلية المشار إليها من كافة المنافذ والمخازن في كل إمارات الدولة وتم منع تداولها.

كما قامت الوزارة وبالتنسيق مع السلطات المحلية بأخذ عينات من مختلف منتجات الحليب تحت العلامة التجارية "نستله" المتداولة في أسواق الدولة تمهيداً لتحليلها والتأكد من خلوها من أية مكونات مضرة بالصحة.



منتجات حليب "نان"

NAN SUPREMEPRO 1 – CHNWHPB315 12×400g XA

52770017A2

04/10/2025

24/09/2027

سويسرا

NAN SUPREMEPRO 1 – CHNWHPB315 6×800g XA

51450017C2

25/05/2025

15/05/2027

سويسرا

NAN SUPREMEPRO 1 – CHNWHPB315 6×800g XA

52770017C1

04/10/2025

24/09/2027

سويسرا

NAN SUPREMEPRO 2 – CHLWHPB127 6×800g XA

51450017C3

25/05/2025

15/05/2027

سويسرا

NAN 1 OPTIPRO – NLNWPB294 6×800g SA

51360346AC

16/05/2025

16/05/2027

هولندا

NAN 1 OPTIPRO – NLNWPB294 6×800g SA

51470346AC

27/05/2025

27/05/2027

هولندا

NAN 1 OPTIPRO – NLNWPB294 6×800g SA

52720346AE

29/09/2025

29/09/2027

هولندا

NAN 1 OPTIPRO – NLNWPB294 6×800g SA

52730346AA

30/09/2025

30/09/2027

هولندا

NAN OPTIPRO 1 – NLNWPB294 12×400g SA

51670346AC

16/06/2025

16/06/2027

هولندا

NAN COMFORT 1 – NLNWPB308 6×800g XA

51520346AB

01/06/2025

31/12/2026

