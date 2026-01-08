حددت 24 رقماً تشغيلياً للمنتجات المسحوبة ودولة المنشأ
وزارة البيئة تنشر قائمة منتجات حليب نستلة المسحوبة من أسواق الدولة
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، عن قائمة بأرقام التشغيلات الخاصة ببعض منتجات حليب الأطفال "نستله" المحتمل احتوائها على مواد مضرة بالرضع.
ودعت الوزارة جميع المستهلكين في دولة الإمارات الذين قاموا بشراء هذه المنتجات، إلى ضرورة التحقق من أرقام التشغيلات الموجودة أسفل العبوة ومطابقتها مع القائمة. وفي حال تطابق الأرقام، يُنصح بعدم استهلاك المنتج والتخلص منه بشكل آمن.
وأكدت الوزارة اتخاذها كافة التدابير الاحترازية بالتعاون مع شركة نستله والسلطات المحلية، حيث تم سحب كافة الكميات من المنتجات ضمن القائمة التشغيلية المشار إليها من كافة المنافذ والمخازن في كل إمارات الدولة وتم منع تداولها.
كما قامت الوزارة وبالتنسيق مع السلطات المحلية بأخذ عينات من مختلف منتجات الحليب تحت العلامة التجارية "نستله" المتداولة في أسواق الدولة تمهيداً لتحليلها والتأكد من خلوها من أية مكونات مضرة بالصحة.
منتجات حليب "نان"
NAN SUPREMEPRO 1 – CHNWHPB315 12×400g XA
52770017A2
04/10/2025
24/09/2027
سويسرا
NAN SUPREMEPRO 1 – CHNWHPB315 6×800g XA
51450017C2
25/05/2025
15/05/2027
سويسرا
NAN SUPREMEPRO 1 – CHNWHPB315 6×800g XA
52770017C1
04/10/2025
24/09/2027
سويسرا
NAN SUPREMEPRO 2 – CHLWHPB127 6×800g XA
51450017C3
25/05/2025
15/05/2027
سويسرا
NAN 1 OPTIPRO – NLNWPB294 6×800g SA
51360346AC
16/05/2025
16/05/2027
هولندا
NAN 1 OPTIPRO – NLNWPB294 6×800g SA
51470346AC
27/05/2025
27/05/2027
هولندا
NAN 1 OPTIPRO – NLNWPB294 6×800g SA
52720346AE
29/09/2025
29/09/2027
هولندا
NAN 1 OPTIPRO – NLNWPB294 6×800g SA
52730346AA
30/09/2025
30/09/2027
هولندا
NAN OPTIPRO 1 – NLNWPB294 12×400g SA
51670346AC
16/06/2025
16/06/2027
هولندا
NAN COMFORT 1 – NLNWPB308 6×800g XA
51520346AB
01/06/2025
31/12/2026
NAN SUPREME Pro 3 – CHJWHPB088 6×800g XA
51160017C2
26/04/2025
16/04/2027
سويسرا
NAN SUPREME Pro 3 – CHJWHPB088 6×800g XA
51460017C1
26/05/2025
16/05/2027
سويسرا
NAN SUPREMEPRO 3 – CHJWHPB088 12×400g XA
52730017A1
30/09/2025
20/09/2027
سويسرا
NAN SUPREMEPRO 2 – CHLWHPB127 12×400g XA
51160017A2
26/04/2025
16/04/2027
سويسرا
NAN SUPREMEPRO 1 – CHNWHPB315 12×400g XA
51430017A2
23/05/2025
13/05/2027
سويسرا
منتجات حليب ألفامينو
ALFAMINO – ACS040 6×400g N1 XA
51120017Y1
22/04/2025
22/04/2027
سويسرا
ALFAMINO – ACS040 6×400g N1 XA
52050017Y2
24/07/2025
24/07/2027
سويسرا
ALFAMINO – ACS040 6×400g N1 XA
52870017Y2
14/10/2025
14/10/2027
سويسرا
منتجات حليب اس 26 التيما
S-26 ULTIMA 2 – CHLWHP056 12×400g XA
51190017A2
29/04/2025
19/04/2027
سويسرا
S-26 ULTIMA 2 – CHLWHP056 12×400g XA
51500017A2
30/05/2025
20/05/2027
سويسرا
S-26 ULTIMA 3 – CHLWHP056C 12×400g XA
51180017A2
28/04/2025
18/04/2027
سويسرا
S-26 ULTIMA 3 – CHLWHP056C 12×400g XA
51510017A1
31/05/2025
21/05/2027
سويسرا
S-26 ULTIMA 1 – CHNWHPI31 12×400g XA
51290017A1
09/05/2025
29/04/2027
سويسرا
S-26 ULTIMA 2 – CHLWHP056 12×400g XA
51190017A1
29/04/2025
19/04/2027
سويسرا
