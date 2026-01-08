هيئة زايد لأصحاب الهمم تقدم خدماتها لأكثر من 28 ألف مستفيد

مثَّل عام 2025 مرحلة مفصلية في مسيرة هيئة زايد لأصحاب الهمم، التي تقدِّم خدماتها إلى أكثر من 28,000 مستفيد، منهم 2,100 طالب وطالبة ملتحقين بمراكزها في إمارة أبوظبي، انتقلت خلالها الهيئة من تنفيذ مبادرات نوعية إلى ترسيخ منظومة مؤسسية متكاملة، تقودها البيانات، ويُقاس أثرها بالأرقام، وتستند إلى رؤية حكومية شاملة تعزِّز جودة الحياة والدمج والاستدامة المجتمعية.

وجاء هذا الحصاد ثمرة مسار تراكمي جمع بين الريادة الرقمية والتمكين الإنساني والحضور الدولي والتكامل مع الشركاء، ليؤكِّد مكانة الهيئة كنموذج حكومي رائد في تمكين أصحاب الهمم محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وشهد عام 2025 التحوُّل من مؤسسة إلى هيئة، تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع– أبوظبي، تتواءم مع منظومة حكومة أبوظبي الاجتماعية، وتزامَن ذلك مع إطلاق استراتيجية الهيئة لعام 2026 «نبراسنا»، المرتكزة على أربعة محاور رئيسية هي التمكين، والدمج، والتحوُّل الرقمي، والاستدامة المجتمعية.

وواصلت الهيئة خلال عام 2025 تحقيق قفزات نوعية في مسار التحوُّل الرقمي، أسهمت في إنجاز 40,000 معاملة رقمية خلال العام، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات.

وشملت هذه المنظومة أتمتة عدد من الخدمات المحورية، من أبرزها إصدار1,706 بطاقات لأصحاب الهمم، ما يعكس التحوُّل الفعلي نحو نموذج خدمات استباقي قائم على البيانات.

وفي مجال التقييم والتشخيص، أصدرت الهيئة 2,990 تقريراً وتقييماً تخصُّصياً (حالات مستجدة وتقييمات دورية)، شكَّلت الأساس لتخطيط الخدمات العلاجية والتعليمية وفق احتياجات كل حالة. ونفَّذت الهيئة 83,671 جلسة علاجية وتأهيلية أسهمت في رفع جودة الحياة لأصحاب الهمم وأُسرهم.

وعملت الهيئة على الانتقال التدريجي بالخدمات إلى الأتمتة والذكاء الاصطناعي، من خلال توظيف التقنيات الذكية، والعمليات الروبوتية، والربط التقني مع الجهات الحكومية، وطوَّرت الخدمات الرقمية عبر منصة حكومة أبوظبي الرقمية «تم»، من خلال مساحات رقمية متخصصة في مجالات الصحة والأسرة والتنقُّل والمهن، إلى جانب إطلاق منصات نوعية، مثل منصة «همتك» للتوظيف، والمنصة التعليمية، ومنصات إدارة الخدمات التقنية، لتتوّج هذه الجهود بالحصول على جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد – الدورة الأولى 2025.

وتُوّج التميُّز الرقمي بفوز الهيئة بجائزة «زيرو بروجكت» العالمية لعام 2026 عن مشروعها المبتكر «إصدار تصاريح المواقف لأصحاب الهمم»، كنموذج متقدِّم للتحوُّل الرقمي الشامل في الخدمات الحكومية الذكية يعزِّز استقلالية أصحاب الهمم وسهولة وصولهم للخدمات.

ونقلت الهيئة تجربة دولة الإمارات في تمكين ودمج أصحاب الهمم إلى المحافل العالمية، من خلال مشاركتها الفاعلة في الجلسة الجانبية الرسمية ضمن أعمال الدورة الثامنة عشرة من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (كوب 18)، التي نظَّمتها الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، تحت عنوان: تمكين التنمية الشاملة من خلال العمل الدامج للإعاقة والشراكات الفاعلة.

وعزَّزت الهيئة حضورها العالمي في مجال التمكين الاجتماعي والدمج الشامل، من خلال مشاركتها الفاعلة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الأسرة، التي انعقدت تحت مظلة الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاصمة القطرية الدوحة.

وخلال عام 2025، أطلقت الهيئة مشروعاً مبتكراً، الأوَّل من نوعه في الدولة، بتشغيل روبوت ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لاعتماد بطاقات أصحاب الهمم.

وبلغ عدد المسجلين الجدد في سجل أصحاب الهمم 1,655 شخصاً، ما عزَّز تكامل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

ووقَّعت الهيئة مذكرة تفاهم مع شركة «كيو موبيليتي» تهدف إلى تطوير وتعزيز خدمات «مواقف» و«درب» المقدَّمة لأصحاب الهمم، من خلال أنظمة تكنولوجية متقدّمة تراعي احتياجاتهم الفردية، وتتيح تجربة استخدام أكثر سهولة ومرونة.

وبلغ عدد الطلبة الملتحقين بمراكز الهيئة في إمارة أبوظبي أكثر من 2,100 طالب وطالبة، يتلقّون خدمات تعليمية وتأهيلية متخصصة ضمن بيئات داعمة تراعي الفروق الفردية، وتعزِّز الاستقلالية والدمج.

وأعلنت الهيئة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثَّلة بالمركز الوطني للمؤهلات ووزارة الأسرة، عن تحقيق إنجاز جديد في مجال التعليم المهني لأصحاب الهمم، حيث اعتمد المركز الوطني للمؤهلات رسمياً هيئة زايد وبرامج التعليم المهني لأصحاب الهمم في المستوى الأول والمستوى الثاني حسب الإطار الوطني للمؤهلات.

ورسَّخت هيئة زايد خلال عام 2025 التوظيف كأحد أعمدة التمكين المستدام، عبر نموذج تشاركي يجمع بين التأهيل والدعم، وبناء الثقة مع جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وأسفرت هذه الجهود عن توظيف 131 شخصاً من أصحاب الهمم، منهم 86 من الذكور، و45 من الإناث خلال عام 2025، مقارنة بـ81 موظفاً في عام 2024، في مؤشر يعكس تطوُّر منظومة التوظيف وفاعلية الشراكات.

وأطلقت الهيئة منصة «همتك» كمنصة رقمية ذكية تربط أصحاب الهمم بالفرص في سوق العمل، وتدعمهم في مجالات التوظيف والتدريب وريادة الأعمال.

وشهد عام 2025 تنفيذ حزمة من المبادرات النوعية للهيئة، أبرزها مشروع «التدخُّل المبكر – معاً نبدأ»، ومختبر «نقرأ» للتعلم الأول، إلى جانب إطلاق مبادرات بحثية وعلمية، ومجلات محكَّمة، وبرامج تدريبية متخصِّصة لأولياء الأمور ومقدِّمي الرعاية.

وحقَّقت الهيئة إنجازاً عالمياً جديداً بحصول تسعة من منتسبيها على شهادة «الباريستا» المعتمَدة من منظمة القهوة العالمية (SCA) في المستوى الأول. وأطلقت الهيئة مبادرات ثقافية ومجتمعية ورياضية، من بينها «همم موهوبة»، و«همم ملهمة» لتعزيز دور أصحاب الهمم في المجتمع، و«مسيرة وطن» تحت شعار «54 مليون خطوة لأجل الوطن»، بمشاركة أكثر من 16,000 شخص من مختلف فئات المجتمع، رفعوا عَلم الدولة بطول 1,200 متر، وتمّت حياكته بأيدي 27 من أصحاب الهمم.

وامتد الأثر إقليمياً عبر مشروع «جسور أمل القابضة» في مصر، برعاية "القابضة" (ADQ) وبالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، استفاد منه 9,022 طالباً عبر أكثر من 634,000 جلسة علاجية، وتشغيل 105 مراكز للتخاطب في 27 محافظة مصرية، مع تزويد 59 مركزاً بخدمة الإنترنت، وافتتاح حديقة ألعاب لأصحاب الهمم، والإعداد التنفيذي لإنشاء 14 حديقة إضافية ،وتنفيذ قوافل طبية واجتماعية في تسع محافظات، وبلغ عدد المستفيدين 15,166 مستفيداً.

وفي المجال الرياضي، سجَّلت الهيئة إنجازاً جديداً، حيث تُوِّج البطل الإماراتي محمد هاشل الحبسي، لاعب نادي العين لأصحاب الهمم التابع للهيئة، بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للرماية البارالمبية «التراب» بنسختها السابعة، في مدينة برنو التشيكية، وفازت البطلة ذكرى الكعبي، لاعبة نادي العين لأصحاب الهمم، بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر فئة T71، ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية في العاصمة الهندية نيودلهي، بزمن قياسي عالمي جديد بلغ 19.89 ثانية.