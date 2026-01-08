حاكم الشارقة يعتمد معالجة الحالات المستفيدة من الدعم الاجتماعي

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، معالجة الحالات المستفيدة من الدعم الاجتماعي لدى دائرة الخدمات الاجتماعية وإيصالهم إلى مستوى العيش الكريم ورفع قيمة المساعدات الشهرية إلى 17500 درهم شهرياً، والبالغ عددها 4237 حالة بتكلفة إجمالية تبلغ 404 مليون و940 ألف و624 درهم سنوياً درهم سنوياً، إلى جانب معالجة طلبات التوظيف البالغة 560 طلب، ومعالجة حالات إيجار السكن والتي تبلغ 672 حالة، و متابعة طلبات بناء المساكن، وذلك على مستوى مدن ومناطق إمارة الشارقة، وذلك استكمالاً لتوجيهات سموه في رفع قيمة المساعدات الشهرية.

ويستفيد من الدعم الاجتماعي عدد من الفئات منها: كبار السن بواقع 3126 حالة، والأرامل بعدد 134 حالة، والمطلقات بعدد 877 حالة، وذو الدخل المنخفض "فردين فأكثر من عمر 45 إلى 59 سنة" بعدد 100 حالة، على أن يتم البدء بمدينة الشارقة ليتبعها بقية المدن ومناطق الإمارة.

وتضم مدينة الشارقة عدد 2415 حالة بتكلفة تزيد عن 231 مليون درهم سنوياً، فيما ستستفيد حالات مدينة خورفكان البالغ عددها 513 حالة بتكلفة تصل إلى 50 مليون درهم سنوياً، بينما بلغ عدد الحالات في مدينة كلباء 588 حالة بتكلفة تصل إلى 57 مليون درهم، وبلغ عدد الحالات في مدينة دبا الحصن 248 حالة بتكلفة تصل إلى 23 مليون درهم سنوياً، فيما ستستفيد الحالات في مدينة الذيد البالغ عددها 173 بتكلفة سنوية تبلغ 16.4 مليون درهم.

وعلى مستوى مناطق الإمارة ستستفيد 116 حالة في منطقة المُدام بتكلفة تزيد عن 11 مليون درهم، إلى جانب منطقة مليحة والتي تصل فيها الحالات إلى 59 حالة بتكلفة تقارب 6 مليون درهم سنوياً، بينما ستستفيد الحالات في منطقة البطائح وعددها 42 حالة بتكلفة تبلغ 3.5 مليون درهم سنوياً، فيما تبلغ حالات منطقة الحمرية 83 حالة بتكلفة تبلغ 7.7 مليون درهم.