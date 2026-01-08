"الخدمة الوطنية": التسجيل في النظام الإلكتروني إلزامي لكل من تصله رسالة نصية

أكدت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أن التسجيل في النظام الإلكتروني إجراء إلزامي لكل من تصله رسالة نصية من برنامج الخدمة الوطنية، بغض النظر عن حالته أو وضعه.

وقالت الهيئة عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، إن التسجيل يهدف إلى تحديد الموقف القانوني من الخدمة الوطنية، ويشمل جميع الفئات، بما في ذلك الابن الوحيد، ومن يخطط لاستكمال دراسته العليا، وفق الأنظمة المعتمدة.

وأضافت: "الالتزام بالتسجيل يحفظ حقوقك، ويضمن وضوح الإجراءات، ويعكس وعيك بمسؤوليتك الوطنية".