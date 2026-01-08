مؤسسة دبي للمستقبل تدعم 26 مشروعاً بحثياً

أعلنت "مؤسسة دبي للمستقبل"، عن تمويل 26 مشروعاً بحثياً تُشرف عليها 14 جامعة ومؤسسة أكاديمية في دبي، وذلك في ختام الدورة الثانية لـ "مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار في دبي"، إحدى مبادرات "برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار" وذلك ضمن "منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي" التي وجّه بتشكيلها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وتشرف عليها المؤسسة.

وتم اختيار المشاريع البحثية والعلمية من بين 358 مشاركة تقدمت بها مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية في دبي، وتم اختيار 73 مشروعاً منها للمشاركة في المرحلة النهائية قبل أن يتم اختيار المشاريع الحاصلة على تمويل يصل إلى 1.5 مليون درهم لكل منها.

وشهدت المبادرة بدورتها الثانية مشاركة 172 باحثا من دولة الإمارات والعالم وتعاوناً في تطوير المشاريع البحثية بين 44 مؤسسة من دولة الإمارات و12 دولة حول العالم بما في ذلك أستراليا وكندا، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وتم تقييم المشاركات حسب معايير متنوعة تشمل صلتها بمجالات البحث والتطوير والابتكار ذات الأولوية في دبي، والشراكات المستقبلية المحتملة، ودورها في بناء القدرات، والابتكار في منهجيتها ونتائجها، وتأثيرها المتوقع في مختلف القطاعات الاستراتيجية، والميزانية الإجمالية.

وركزت "مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار في دبي" في دورتها الثانية على مجالين رئيسين هما مدن المستقبل، والصحة وعلوم الحياة، ويتضمن كل منهما أربع قطاعات تركز على استخدام أحدث التقنيات المتقدمة.

ويدعم المجال الأول "مدن المستقبل" الأبحاث المتخصصة في حلول التنقل الذكي، والجيل القادم من البيئات المبنية والبنية التحتية، والأنظمة الحضرية المرنة والصديقة للمناخ، وتوظيف بيانات الصحة الحضرية لتعزيز الرفاهية بشكل استباقي، فيما يستهدف المجال الثاني "الصحة وعلوم الحياة" أربع قطاعات هي الاكتشافات البيولوجية وعلوم النظم، والصحة السريرية والتطبيقية، والابتكار والهندسة الصحية، والتصنيع الحيوي والبيولوجيا التركيبية.

وأكد رئيس البحث والتطوير والابتكار في مؤسسة دبي للمستقبل خليفة القامة، أن المشاركة الواسعة في الدورة الثانية من "مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار في دبي"، ضمن "منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي"، تعكس زخم تسارع التطوير والبحث العلمي في دبي وتأتي في إطار الجهود المتواصلة في دبي لدعم المبتكرين وتشجيهم على المشاركة في مسيرة التنمية البحثية والعلمية.

وقال القامة: ستسهم هذه المبادرة بدعم وتمويل مشاريع بحثية وأفكار نوعية تركز على احتياجات قطاعات حيوية ومهمة وترفد مسار بناء اقتصاد رقمي متنوع مستدام قائم على المعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز تنافسية دبي في القطاعات الحيوية المستقبلية".

وتشمل قائمة الجامعات والمؤسسات الأكاديمية التي حصلت مشاريعها على دعم الدورة الثانية من "مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار في دبي" كلاً من جامعة برمنغهام دبي، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والجامعة الأمريكية في دبي، وجامعة دبي، ومعهد بيرلا للتكنولوجيا والعلوم - بيلاني في دبي، وجامعة هيريوت وات دبي، وجامعة زايد في دبي، وجامعة الإمارات للطيران، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وجامعة ولونغونغ في دبي، وجامعة ميدلسكس دبي، والجامعة الكندية في دبي، وجامعة أميتي دبي، وكليات التقنية العليا في دبي.

يذكر أن "برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار “أحد مكونات "منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي" والتي تمثّل مظلة لكافة المشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية في مجالات البحث والتطوير والابتكار في دبي، ويهدف البرنامج لإيجاد حلول قائمة على المعرفة والتجربة والاختبار لأهم التحديات على الصعيد المحلي أو العالمي، وزيادة إنتاجية القطاعات والخدمات والمجالات القائمة من خلال توفير مسارات جديدة تعزز قيمتها الاقتصادية.

كما يسهم البرنامج في دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تحديد أهم التحولات الجذرية وسبل مواكبتها ومعالجتها وتهيئة البنية التحتية لدخول قطاعات جديدة تعزز المرونة الاقتصادية والاستعداد للمستقبل.