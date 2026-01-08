نائب مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي يتسلّم البراءة القنصلية من القنصل العام للمملكة العربية السعودية

تسلّم نائب مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي راشد عبدالله القصير، البراءة القنصلية من القنصل العام للمملكة العربية السعودية في دبي والإمارات الشمالية الدكتور مشعل بن أحمد الغامدي، وذلك خلال لقاء عُقد بمكتب الوزارة بدبي.

ورحّب القصير بالقنصل العام بمناسبة تعيينه، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه الجديدة، مشيدًا بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تَجمع البلدين، والتعاون البنّاء في المجالات ذات الاهتمام المُشترك.