عبدالله بن زايد يُعيّن مبعوثاً لمكافحة التطرف والإرهاب

في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز حضورها الفاعل ضمن الجهود العالمية لمكافحة التطرف والإرهاب، عين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مقصود كروز مبعوثاً لوزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب.

ويأتي هذا التعيين تأكيداً لالتزام دولة الإمارات بمواصلة العمل الدولي المشترك لمكافحة التطرف والإرهاب، حيث تتبنى دولة الإمارات رؤية قائمة على ترسيخ قيم التسامح والتعايش والاعتدال في مواجهة التطرف وخطاب الكراهية، ومكافحة وتجريم كافة أشكال التمييز، وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل، باعتبارها ركائز أساسية في التصدي لمواجهة الإرهاب.

وسيتولى مبعوث وزير الخارجية دعم جهود الدولة في هذا المجال من خلال تعزيز الشراكات الدولية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة، إضافة إلى متابعة القرارات الدولية، ولاسيما قرارات مجلس الأمن الدولي، المتعلقة بمكافحة التطرف والإرهاب، واستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة التطرف والإرهاب.

وبهذه المناسبة، أعرب مقصود كروز عن شكره وتقديره لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على الثقة التي أولاها له، مؤكداً تطلعه إلى العمل مع الشركاء الدوليين، وتمثيل دولة الإمارات في المحافل الدولية، ونقل تجربتها ورؤيتها الرائدة في تعزيز الجهود العالمية لمكافحة التطرف والإرهاب وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال.