افتتاح مركز عمليات ورقابة المركبات ذاتية القيادة لشركة "بايدو أبولو جو" في دبي

افتتح المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة بايدو ورئيس مجموعة القيادة الذكية في بايدوويونبنغ وانغ، مركز عمليات ورقابة المركبات ذاتية القيادة لشركة «بايدو أبولو جو»، في مجمع دبي للعلوم.

ويُعد المركز أول منشأة للشركة خارج الصين.

ويمتد المركز على مساحة 2000 متر مربع، وصُمم ليكون مركزاً متكاملاً لإدارة موارد البنية التحتية والخدمات والتطبيقات المعتمدة على الإنترنت، ويضم مركز القيادة والتحكم، وغرفة المحاكاة، وغرفة التدريب، إلى جانب مركز التشغيل والصيانة.

ومنحت هيئة الطرق والمواصلات شركة «بايدو أبولو جو» أول تصريح من نوعه في دبي، يتيح لها إجراء تجارب تشغيل مركبات ذاتية القيادة بالكامل على طرق عامة محددة، دون وجود سائق أمان خلف عجلة القيادة.



مرافق وإمكانات المركز

واستمع مطر الطاير، خلال جولته في المركز، على مرافقه وإمكاناته التشغيلية، حيث جرى تصميمه ليكون مركزاً متكاملاً للمركبات ذاتية القيادة، يدمج بين البنية التحتية الذكية للطرق، ومرافق الشحن والصيانة، والتقنيات المرتبطة بها، بما يتوافق مع خطط (أبولو جو) لتوسيع أسطولها من المركبات ذاتية القيادة في دبي ليصل إلى أكثر من 1000 مركبة خلال السنوات المقبلة.

ويتولى المركز مهام التشغيل اليومي للمركبات، وأعمال الصيانة الدورية، وعمليات الشحن، وتحديث البرمجيات، وإدارة المركبات وفحصها، وصيانة المكونات والأجهزة الخاصة بمركبات الاختبار.

كما يدعم اختبارات السلامة، ويضمن الاستجابة السريعة والفعّالة للأوامر التشغيلية، إضافة إلى تمكين سائقي السلامة من أداء مهامهم في مجالات تشمل الجاهزية للاختبارات، والتوعية بالسلامة، والتدريب، وإدارة مخزون الأجهزة، ودعم العمليات المكتبية اليومية.

الخطوات التشغيلية

ويأتي افتتاح مركز عمليات ورقابة المركبات ذاتية القيادة استناداً إلى مذكرة التفاهم التي وقّعتها هيئة الطرق والمواصلات مع الشركة في مارس 2025، بهدف تشغيل مركبات أجرة ذاتية القيادة على نطاق واسع في الإمارة. وفي يوليو 2025، حصلت الشركة على أول تصريح لإجراء التجارب التشغيلية للمركبات ذاتية القيادة، تلاه في أغسطس إطلاق تجارب تشغيلية شملت 50 مركبة ذاتية القيادة من طراز RT6 على طرق محددة في دبي.

ويُعد الحصول على أول تصريح لإجراء تجارب تشغيل مركبات ذاتية القيادة بالكامل دون سائق أمان محطة محورية في جهود «أبولو جو» لإطلاق خدمة تجارية متكاملة لطلب الرحلات ذاتية القيادة في الإمارة خلال الربع الأول من عام 2026.

ثقة عالمية في دبي

وأعرب مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عن سروره بافتتاح مركز عمليات ورقابة المركبات ذاتية القيادة لشركة (بايدو أبولو جو)، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل محطة استراتيجية مهمة في مسيرة دبي نحو ترسيخ ريادتها العالمية في مجال التنقل الذكي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل.

وقال: "يعكس افتتاح أول مركز عمليات لشركة أبولو جو خارج الصين الثقة الكبيرة التي توليها كبرى الشركات العالمية للبيئة التنظيمية المتقدمة التي توفرها دبي، وجاهزية بنيتها التحتية الذكية لاستيعاب وتطوير تقنيات المركبات ذاتية القيادة وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة. كما يُعد منح الهيئة أول تصريح في دبي لتجارب التشغيل الكامل للمركبات ذاتية القيادة دون سائق أمان إنجازاً نوعياً يترجم التزامنا بتطوير منظومة تشريعية مرنة وآمنة تواكب التحولات المتسارعة في تقنيات التنقل، وتدعم الابتكار، وتعزز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال"

وأضاف: "يأتي التعاون مع شركة بايدو أبولو جو في إطار رؤية الهيئة لتوسيع نطاق حلول التنقل المستقبلية، وتعزيز استخدام المركبات ذاتية القيادة في خدمات الأجرة وطلب الرحلات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، ورفع مستويات السلامة المرورية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وزيادة كفاءة شبكة النقل في الإمارة".

وأكد الطاير أن الهيئة تواصل العمل مع شركائها الاستراتيجيين لتسريع تبنّي حلول التنقل الذكي، ودعم تحويل دبي إلى مختبر عالمي لتقنيات النقل المستقبلية، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة (حفظها الله)، ورؤيتها في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

التوسع في دولة الإمارات

من جانبه، قال يونبنغ وانغ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بايدو ورئيس مجموعة القيادة الذكية: "يشرفنا أن تمنحنا هيئة الطرق والمواصلات بدبي أول تصريح في الإمارة لتجارب المركبات ذاتية القيادة بالكامل. ويشكّل هذا الإنجاز، بالتزامن مع افتتاح أول مركز أبولو جو خارج الصين، محطة مفصلية في مسيرة توسّع أبولو جو في دولة الإمارات، ويؤكد التزامنا طويل الأمد تجاه المنطقة."

وأضاف: "انطلاقاً من خبراتنا العالمية المثبتة، نتطلع إلى العمل عن كثب مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي والشركاء المحليين لتقديم خدمات طلب رحلات ذاتية القيادة آمنة وكفؤة ومستدامة، بما يسرّع انتقال الإمارة نحو منظومة نقل ذكية."

بدوره، قال ليانغ تشانغ، المدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بايدو أبولو: "إن الحصول على أول تصريح في دبي لتجارب المركبات ذاتية القيادة بالكامل يُعد دليلاً واضحاً على مستوى السلامة ونضج تقنياتنا. ومن خلال تأسيس أول مركز لأبولو جو خارج الصين في دبي، نرسّخ قاعدة قوية لتوطين عملياتنا والعمل بشكل وثيق مع هيئة الطرق والمواصلات لتوفير حلول تنقّل ذاتي القيادة آمنة وكفؤة ومستدامة لسكان الإمارة."