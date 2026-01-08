رئيس الدولة يُهنّئ المسيحيين الأرثوذكس في الإمارات والعالم بعيد الميلاد المجيد

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المسيحيين الأرثوذكس في الإمارات ومختلف دول العالم، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنياً لهم ولجميع الشعوب السعادة والسلام والازدهار.

