مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة حليمة عبدالمنان عبدالرحمن العور

قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، واجب العزاء في وفاة حليمة عبدالمنان عبدالرحمن العور، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في أبوظبي.

وقد أعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.