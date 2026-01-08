تعاون بين شرطة أبوظبي و«سبيس 42» لتطوير المركبات ذاتية القيادة

وقّعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي و«سبيس 42»، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير حلول ذكية، تدعم منظومة المواكبة الأمنية للمركبات ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي، بما يدعم توجّهات الحكومة في تعزيز منظومة النقل الذكي، وتطوير بنية تحتية مرورية آمنة ومستدامة، تعتمد على أحدث التقنيات الذكية، وتعزيز الشراكة بين الطرفين في مجالات البحث والتطوير والابتكار في قطاع التنقل الذكي.

وقّع مذكرة التفاهم عن شرطة أبوظبي، مدير قطاع العمليات المركزية، العميد محمد ضاحي الحميري، والرئيس التنفيذي للحلول الذكية في شركة «سبيس 42»، حسن أحمد الحوسني، وأكّد العميد الحميري أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار الجهود المشتركة، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات المقدمة لمختلف شرائح المجتمع في الإمارات، وسعياً إلى تحقيق التكامل في الجهود وتبادل الخبرات، بما يضمن الوصول إلى أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات، وذلك من خلال تبني أحدث الحلول والتقنيات الأمنية لخدمة المجتمع.