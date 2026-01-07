أكثر من 4 آلاف طالب استفادوا من "مشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم"

أعلنت جمعية دار البر عن نتائج "مشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم" لعام 2025 .

وأوضح مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الثقافة والبحوث في جمعية دار البر يونس الزعابي، أن المشروع نفذ خلال 2025 / 57 حلقة تعليمية متنوعة بين الحضور المباشر والتعليم الهجين استفاد منه 4262 طالبا وطالبة فيما ساهم 86محفظا ومحفظة في متابعة الطلاب وتوجيههم .و أسهم في ختم القرآن الكريم لـ 33 طالبا وطالبة ووصل عدد المجازين بالسند القرآني والمتون القرآنية 217 إلى جانب تنظيم 72 مسابقة وفعالية .