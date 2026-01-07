«التوطين» تحذر من إعلانات مضللة على منصات «التواصل» تهدد أمن الأسر

حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين من مخاطر التعامل مع مكاتب غير مرخصة لاستقدام العمالة المساعدة، بما في ذلك الإعلانات المضللة التي تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن التعامل مع جهات غير معتمدة تعرض الأفراد والأسر لمخاطر قانونية ومالية، ويؤثر على جودة الخدمة المقدّمة.

وأوضحت الوزارة عبر منصتها الرقمية،أن اللجوء إلى جهات غير معتمدة يضع صاحب العمل أمام عدة مخاطر تشمل "الحصول على عمالة مساعدة غير مدربة، وعدم وجود ضمانات على العامل المساعد، تعريض صاحب العمل للمساءلة القانونية، واحتمال إصابة صاحب العمل أو أسرته بأمراض معدية، واحتمال أن يكون العامل المساعد مرتكباً لمخالفات قانونية".

ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى ضرورة تحري الدقة واختيار التعامل حصراً مع المكاتب المرخصة والمعتمدة من قبلها، مشيرة إلى أن هذه المكاتب تخضع لرقابة مستمرة لضمان جودة الخدمة وحفظ حقوق جميع الأطراف.

وشددت الوزارة على أهمية عدم الانسياق وراء العروض الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي، والتي غالباً ما تفتقر للمصداقية القانونية والضمانات المهنية.

ودعت ضرورة التعامل مع المكاتب المرخصة والمعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي يمكنك الاطلاع عليها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة http://mohre.gov.ae أو عبر قنواتها الرقمية المعتمدة، لضمان تجربة استقدام آمنة وقانونية.