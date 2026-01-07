"الإمارات للفلك": فترة الثلث الأوسط من يناير تُعد الأبرد خلال فصل الشتاء

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان، إن معدلات درجات الحرارة لشهر يناير الحالي تتراوح ما بين 23 م إلى 11م بشكل عام والأمطار تكون ضمن معدلاتها الطبيعية والتي تتراوح بين 12 و 18 مليمتراً مع متوسط يتراوح بين 6 إلى 8 أيام ممطرة.

وأوضح الجروان في تصريح خاص لـ"وام" أن الفترة التي تشمل الثلث الأوسط من شهر يناير تُعد الأبرد خلال فصل الشتاء وفق المعدلات المناخية العامة للمنطقة بالتزامن مع ما يُعرف بـ"در الستين" التي اشتهرت في الموروث الشعبي بشدة برودتها وخلال هذه الفترة نفسها يكون "برد البطين" ويكون في غاية البرد وفي منتصف الشتاء يأتي "برد الازيرق" الذي قد يتشكل في الصقيع من شدة البرد كما تمتاز الفترة من 22 ديسمبر الى 31 يناير بشدة البرد ويطلق عليها "أربعينية الشتاء" أو "مربعانية الشتاء" لدى باديتي العراق والشام.

وقال إن هذه الفترة تتزامن فلكياً مع تعامد نجم "الثريا" في وقت العشاء وهو ما ارتبط قديماً بدلالات البرد القارس في الثقافة العربية، أما مناخياً فتشهد هذه الفترة تشكّل صباحات شديدة البرودة قد يتشكل فيها الصقيع خاصة في المناطق الواقعة في العمق الصحراوي أو المرتفعات التي تتجاوز 1200 متر عن سطح البحر حيث قد تنخفض درجات الحرارة في ساعات الصباح الباكر إلى ما دون خمس درجات مئوية وقد تصل الى ما دون الصفر المئوي في بعض الأحيان.

وأشار الجروان إلى أن الفترة الممتدة من 10 حتى 23 من يناير تُسجّل كأدني درجات حرارة في عموم المنطقة كمعدل شهري رغم أنه فعلياً تشهد بعض أيام النصف الأول من فبراير عادة بلوغ أدنى درجة حرارة خلال العام مع نشاط هبوب الرياح الباردة لكن المعدل العام لشهر فبراير يرتفع بمقدار يقارب 2 درجة مئوية عن معدلات شهر يناير وفق بيانات الرصد الجوي في المنطقة.