محمد بن زايد يهنئ المسيحيين الأرثوذكس بالعيد الميلاد المجيد

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المسيحيين الأرثوذكس في الإمارات ومختلف دول العالم، بمناسبة "عيد الميلاد المجيد"، وتمنَى سموه لهم، ولجميع الشعوب، السعادة والسلام والازدهار.

