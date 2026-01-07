«التربية» تُتيح مراجعة درجات الفصل الأول في 3 مواد

أعلنت وزارة التربية والتعليم، ممثلة في إدارة الاختبارات والتقييم للتعليم العام في قطاع المناهج والتقييم، ضوابط وإجراءات مراجعة درجات الطلبة في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، حيث يبدأ إعلان النتائج اليوم ويستمر حتى الجمعة المقبلة.

وأتاحت الوزارة عبر دليل تقديم طلب مراجعة الدرجات للعام الأكاديمي 2025-2026، للطلبة من الصف الأول حتى الـ11، التقدم بالطلب مباشرة عبر المدرسة، بينما ألزم الدليل طلبة الصف الـ12 بتقديم الطلب إلكترونياً من خلال منصة IDH، ويقتصر ذلك على الجزء الورقي (الكتابي) لاختبارات مواد: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم، والفيزياء والرياضيات، وبحد أقصى ثلاث مواد.

وأوضحت الوزارة أن الفئات المستهدفة تشمل طلبة التعليم العام في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، مع تحديد فترة زمنية واضحة لتقديم الطلبات تمتد لثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلان النتائج.

وأكدت أن الرد على طلبات مراجعة الدرجات يتم خلال ثلاثة أيام عمل، حيث تتولى إدارات المدارس معالجة طلبات الصفوف من الأول حتى الـ11، بينما يتولى قطاع العمليات المدرسية المتابعة والرد على طلبات الصف الـ12 بعد إغلاق باب التقديم، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الخدمة.

واشتمل الدليل، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، على معايير واضحة لما يشمله طلب مراجعة الدرجات، حيث تقتصر المراجعة على درجات التقييم الختامي (اختبار نهاية الفصل - الجزء الورقي فقط)، ولا تشمل طلبات إعادة الاختبارات، أو تعديل نِسَب القبول في مؤسسات التعليم العالي، أو المواد ذات الاختبارات الإلكترونية، أو حالات السلوك والغش.

واستعرض الدليل مخطط سير عملية مراجعة درجة التقييم للصف الـ12، موضحاً مراحل تقديم الطلب ودراسته وتحويله إلى الجهات المختصة، وصولاً إلى إشعار مقدم الطلب بالقرار النهائي.

وأتاح الدليل قنوات تواصل مباشرة مع قطاع العمليات المدرسية في مختلف إمارات الدولة عبر البريد الإلكتروني للموظفين المختصين، بهدف تقديم الدعم والاستشارة، وضمان متابعة الطلبات بكفاءة وشفافية.

ويركز الدليل على إرساء نظام موحد يضمن حقوق الطلبة وأولياء الأمور في طلب إعادة النظر في تقدير درجات اختبارات نهاية الفصل الدراسي، والتحقق من سلامة رصدها عبر القنوات المعتمدة من الوزارة.