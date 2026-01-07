«طرق دبي» تطلق 4 خطوط جديدة للحافلات

تدشن هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بعد غد، أربعة خطوط جديدة للحافلات العامة.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، إن هذه المبادرة تهدف إلى دعم الكفاءة التشغيلية لشبكة النقل الجماعي في الإمارة، إضافة إلى تطوير 70 خطاً آخر من خطوط حافلات النقل الداخلي، وذلك من حيث التعديلات على مسارات الحافلات، والتغطية الجغرافية خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية.

وأوضحت أن الخطوط الأربعة الجديدة، تنقسم إلى «خط 88A وسيعمل في اتجاه واحد من محطة حافلات السطوة إلى منطقة (جميرا 3)، خلال ساعات الذروة الصباحية لدعم كفاءة التشغيل على خط 88، وخط 88B يعمل في الاتجاه المعاكس من منطقة (جميرا 3) إلى محطة حافلات السطوة خلال ساعات الذروة المسائية لدعم كفاءة التشغيل على خط 88، وخط 93A يعمل في اتجاه واحد من محطة حافلات السطوة إلى منطقة الوصل خلال ساعات الذروة الصباحية لدعم كفاءة التشغيل على خط 93، وخط 93B يعمل في الاتجاه المعاكس من منطقة الوصل إلى محطة حافلات السطوة خلال ساعات الذروة المسائية لتعزيز كفاءة التشغيل على خط 93».

وسَتطَوِّر الهيئة في التاريخ نفسه مسارات الحافلات وتتضمن تلك الأعمال التطويرية: تعديل زمن مواعيد الرحلات، تغييرات على تسلسل مواقف الخطوط/ تصحيح المسافات، تغيير جداول مواعيد الخطوط (بما في ذلك التعديلات الطفيفة)، وتغيير في محطات الإيواء وغيرها من التغييرات الأخرى، التي ترتقي بمستوى هذه الخدمة، وتحسين التنقّل اليومي للركاب لجعل رحلتهم اليومية مفعمة بالراحة، وذلك من خلال التعديلات على عدد من الخطوط منها «خط 6: إضافة موقفين إضافيين في مركز دبي لأصحاب الهمم وعيادة مايو، وخط 13A: تمديد الخدمة إلى منطقة (المحيصنة 2)، شارع (7)، وخط 16: إلغاء موقف الحافلات بمنطقة العوير، وخط 29: إلغاء موقف الحافلات (أبراج الإمارات – 1)، وإضافة موقف الحافلات (متحف المستقبل)، وخط 55: تمديد الخط في المدينة العالمية إلى الحي اليوناني (ك 12)، وخط C09: إلغاء مواقف الحافلات (أكسجين دبي 2) و(قرقاش للسيارات 2) و(مركز خدمة رينو 2)، وخط C15 وF01: إلغاء موقف الحافلات (مسجد البراحة 2)، وإضافة موقف حافلات جديد (شارع أبوبكر الصديق) قبل (د 82)، وخط F39: تمديد مسار الخط ليصل إلى منطقة عود المطينة، وإضافة مواقف حافلات جديدة هي: (عود المطينة 2 و1)، و(مسجد عود المطينة 2)، و(عود المطينة 2 ب 1)، مع إلغاء موقف الحافلات: (شارع الجزائر 6-1)، وخط 31: إلغاء موقف الحافلات (مدينة دبي الأكاديمية 2)، وخط 83: إلغاء موقف الحافلات برج شذى».

وتنفّذ هذه الخطوة في إطار تسهيل التنقّل على شبكة المواصلات العامة، وتحسين رحلة الركاب من خلال تقليل فترات الانتظار وتوفير رحلات إضافية في الأوقات ذات الطلب المرتفع، وللاطلاع على المزيد من المعلومات، يمكن للجمهور تصفح تطبيق سهيل.