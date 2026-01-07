محمد بن راشد: شكراً لابنتي موزة الفطيم وفريق عملها

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشكر والتقدير لموزة الفطيم وفريق عملها، تقديراً لجهودهم في تطوير الوجهات الحضرية في إمارة دبي، حيث قال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «شكراً لابنتي موزة الفطيم وفريق عملها».

وشارك سموه التدوينة مع منشور جاء فيه: «يقدّم فريق تطوير مرسى بوليفارد نموذجاً في مشاركة القطاع الخاص بتطوير الوجهات التي تعكس جمالية المدينة والنظام والتصميم، تماشياً مع مستهدفات اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي بأن تكون دبي المدينة الأفضل والأجمل والأكثر تحضراً في العالم».