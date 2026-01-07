رئيس الدولة يمنح محمد سلطان السويدي وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

منح صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، محمد سلطان السويدي، وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، وذلك تقديراً لجهوده خلال فترة عمله في وزارة الخارجية.

وزار سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، محمد سلطان السويدي في منزله بأبوظبي، وقلّده الوسام، مشيداً بما قدمه من جهود مخلصة وإسهامات بارزة خلال مسيرته الدبلوماسية، وما تحلى به من كفاءة مهنية عالية، كما أعرب سموّه عن تمنياته له دوام الصحة والتوفيق.