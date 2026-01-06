رئيس الدولة يصدر مرسومين اتحاديين بتعيين عبدلله بن محمد بن بطي آل حامد رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام ومحمد سعيد راشد الشحي نائباً لرئيس الهيئة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،"حفظه الله"، مرسومين اتحاديين بتعيين الشيخ عبدلله بن محمد بن بطي آل حامد رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام، وتعيين محمد سعيد راشد الشحي نائباً لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

شغل الشيخ عبدلله بن محمد بن بطي آل حامد منصب رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، ورئيس المكتب الوطني للإعلام، كما شغل العديد من الوظائف القيادية الأخرى في مجال الإعلام والرعاية الصحية والطاقة.

وشغل محمد سعيد راشد الشحي منصب أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، كما شغل عدد من المناصب القيادية في مجال الإعلام والمناطق التخصصية والرياضة.