"طرق دبي" تعزز شبكة النقل العام بإطلاق 4 خطوط جديدة للحافلات

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز خدمات النقل العام وتسهيل تنقّل الجمهور من مختلف شرائح المجتمع، تدشن هيئة الطرق والمواصلات في دبي (4) خطوط جديدة للحافلات العامة اعتباراً من 9 من يناير الجاري. وتأتي هذه المبادرة بهدف دعم الكفاءة التشغيلية لشبكة النقل الجماعي في الإمارة، إضافة إلى تطوير 70 خطاً آخر من خطوط حافلات النقل الداخلي، وذلك من حيث التعديلات على مسارات الحافلات، والتغطية الجغرافية خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية.

وتندرج هذه المبادرة كذلك ضمن جهود الهيئة وحرصها على تلبية احتياجات رواد الحافلات العامة، من خلال توفير خدمات رصينة تنسجم مع رؤية الهيئة المتمثلة بالريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام.

وستعمل الخطوط الأربعة الجديدة كما يلي:

• خط 88A يعمل في اتجاه واحد من محطة حافلات السطوة إلى منطقة جميرا 3 خلال ساعات الذروة الصباحية لدعم كفاءة التشغيل على خط 88.

• خط 88B يعمل في الاتجاه المعاكس من منطقة جميرا 3 إلى محطة حافلات السطوة خلال ساعات الذروة المسائية لدعم كفاءة التشغيل على خط 88.

• خط 93A يعمل في اتجاه واحد من محطة حافلات السطوة إلى منطقة الوصل خلال ساعات الذروة الصباحية لدعم كفاءة التشغيل على خط 93.

• خط 93B يعمل في الاتجاه المعاكس من منطقة الوصل إلى محطة حافلات السطوة خلال ساعات الذروة المسائية لتعزيز كفاءة التشغيل على خط 93.

تطوير خطوط أخرى

وسَتطَوِّر الهيئة في التاريخ نفسه مسارات الحافلات وتتضمن تلك الأعمال التطويرية: تعديل زمن مواعيد الرحلات، تغييرات على تسلسل مواقف الخطوط / تصحيح المسافات، تغيير جداول مواعيد الخطوط (بما في ذلك التعديلات الطفيفة) وتغيير في محطات الإيواء وغيرها من التغييرات الأخرى، التي ترتقي بمستوى هذه الخدمة، وتحسين التنقّل اليومي للركاب لجعل رحلتهم اليومية مفعمة بالراحة، وذلك من خلال التعديلات التالية:

• خط 6: إضافة موقفين إضافيين في مركز دبي لأصحاب الهمم وعيادة مايو.

• خط13A : تمديد الخدمة إلى منطقة المحيصنة 2، شارع 7.

• خط 16: إلغاء موقف الحافلات بمنطقة العوير.

• خط 29: إلغاء موقف الحافلات: (أبراج الإمارات – 1)، وإضافة موقف الحافلات: (متحف المستقبل).

• خط 55: تمديد الخط في المدينة العالمية إلى الحي اليوناني ك 12.

• خط C09: إلغاء مواقف الحافلات: (أوكسجين دبي 2)، و(قرقاش للسيارات 2)، و(مركز خدمة رينو 2).

• خطC15 وF01 : إلغاء موقف الحافلات: (مسجد البراحة 2)، وإضافة موقف حافلات جديد: (شارع أبو بكر الصديق) قبل د 82.

• خط F39: تمديد مسار الخط ليصل إلى منطقة عود المطينة، وإضافة مواقف حافلات جديدة وهي: (عود المطينة 2 و 1)، و(مسجد عود المطينة 2)، و(عود المطينة 2 ب 1)، مع إلغاء موقف الحافلات: (شارع الجزائر 6-1).

• خط F46: إلغاء موقفين للحافلات في المجمعات الخضراء: (موقف سوبرماركت شويترام 2)، و(موقف المجمعات الخضراء بوابة الدخول الرئيسة 2).

• خط F54: تغيير مسار الحافلات لخدمة مساكن جنوب المنطقة الحرة بجبل علي، (جافزا) وستُلغى: (مواقف الحافلات في شارع المناولة 1)، و(شارع المناولة 2)، و(شارع المناولة 3).

• خط F55: توسيع الخدمة لتشمل مناطق إضافية في منطقة الشحن دبي وورلد سنترال مع إضافة موقفين جديدين.

• خط DH1: إلغاء موقف الحافلات: (دبي هيلز مول ستورم كوستر).

• الخطوط 12 93 ,: إلغاء موقف الحافلات: (أم سقيم اتصالات).

• خط 18: إضافة موقفين جديدين للحافلات في شارع 7 أ حديقة بحيرة النهدة وشارع 7 أ مدرسة أم أس بي الخاصة.

• خط 31: إلغاء موقف الحافلات مدينة دبي الأكاديمية 2.

• خط 83: إلغاء موقف الحافلات برج شذى.

• الخطوط 21B,F26A: إلغاء موقف الحافلات الطلاع الفنية للصناعات 1.

• خط 36B: إضافة موقف حافلات جديد في مدينة دبي للتعهيد: (بنك أسكوتلندا الملكي 1).

• خط F10: إلغاء موقف الحافلات الورقاء .E-21

• خط F61: إضافة موقف حافلات مسجد الجسمي 1.

• خط 320: إضافة موقف حافلات مدينة دبي للتعهيد: (فندق فوغو جراند).

• الخطان E100,E201- نقل موقف الحافلات عند محطة مترو ماكس من موقف حافلات مترو ماكس جهة الجنوب 2 إلى محطة حافلات الجافلية.

وتنفّذ هذه الخطوة في إطار تسهيل التنقّل على شبكة المواصلات العامة، وتحسين رحلة الركاب من خلال تقليل فترات الانتظار وتوفير رحلات إضافية في الأوقات ذات الطلب المرتفع، وللاطلاع على المزيد من المعلومات، يمكن للجمهور تصفح تطبيق سهيل.