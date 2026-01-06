محمد بن راشد: شكراً لابنتي موزة الفطيم وفريق عملها

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، الشكر لموزة الفطيم وفريق عملها.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "شكراً لابنتي موزة الفطيم وفريق عملها".

وجاء شكر سموه تعليقاً على فيديو نشرته اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي عبر حسابها على منصة "إكس" وعلقت عليه: " يقدّم فريق تطوير مرسى بوليفارد نموذجاً في مشاركة القطاع الخاص بتطوير الوجهات التي تعكس جمالية المدينة، والنظام، والتصميم؛ تماشياً مع مستهدفات اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي بأن تكون دبي المدينة الأفضل، والأجمل، والأكثر تحضّراً في العالم".