طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً مع فرصة لسقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

وأوضح المركز أن حالة البحر في الخليج العربي ستكون خفيف إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 15:25والمد الثاني عند الساعة 05:25، والجزرالأول عند الساعة 09:18 والجزر الثاني عند الساعة 22:18.

أما بحر عمان، فيكون خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعه 12:06 والمد الثاني عند الساعة 01:03، والجزر الأول عند الساعة 18:23 والجزر الثاني عند الساعة 07:26.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 15 95 40

دبي 25 18 75 40

الشارقة 25 13 95 35

عجمان 25 17 85 40

أم القيوين 24 16 85 45

رأس الخيمة 25 12 70 30

الفجيرة 25 13 70 40

العـين 25 10 85 35

ليوا 26 12 95 35

الرويس 23 17 85 40

السلع 22 12 95 40

دلـمـا 22 16 80 45

طنب الكبرى / الصغرى 22 17 70 45

أبو موسى 22 17 70 45