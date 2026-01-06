175 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص منذ إطلاق «نافس»

حققت دولة الإمارات إنجازات مهمة في سوق العمل، وقفزة كبيرة في ملف التوطين، حيث شهدت زيادة بنسبة 389% في أعـداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص، منذ إطلاق برنامج «نافس» في عام 2021، ليبلغ إجمالي عـدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، حتى نهاية عام 2025، أكثر من 175 ألف مواطن، مقارنة بـ35 ألف مواطن قبل إطلاق البرنامج، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.

وأكد المكتب أن سوق العمل في الدولة حققت تطورات لافتة خلال الـ20 عاماً الماضية، حيث شهدت خلال السنوات الخمس الماضية وحدها نمواً كبيراً في عدد منشآت سوق العمل بلغ 45.76%، بينما بلغ النمو الإجمالي للقوى العاملة 101.76%، ونمو القوى العاملة الماهرة 49.92%، وبلغ نمو مشاركة المرأة في سوق العمل 101.92%.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن سوق العمل الإماراتية رسّخت مكانتها عالمياً كأكثر أسواق العمل تنافسية ومرونة وديناميكية عام 2025، وذلك نتيجة للمنظومة التشريعية المتكاملة والإصلاحات النوعية التي طُبّقت على مراحل منذ عام 2021، وهو ما مهد الطريق نحو سوق عمل تنافسية ممكنة للمواطنين وجاذبة للكفاءات.

وأشارت إلى أن البيئة التشريعية أثمرت بناء منظومة متكاملة تُعدّ الأولى من نوعها في المنطقة، حيث توفر جودة الحياة والرفاه للعاملين وحماية حقوقهم، بالتوازي مع حقوق أصحاب العمل، بما يدعم تنافسية واستمرار سوق العمل.

