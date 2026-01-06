إطلاق «مُعين» للاستشارات دعماً للأسرة والطلبة في رأس الخيمة

أعلنت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية عن إطلاق مركز «مُعين» للاستشارات التعليمية والتربوية، انسجاماً مع عام الأسرة، وضمن رؤيتها المستدامة لدعم الاستقرار الأسري والتربوي، كخدمة مجتمعية تقدمها المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني scef.ae.

وتركز الخدمة على تمكين أولياء الأمور من أداء دورهم التربوي بفاعلية، من خلال تزويدهم بأساليب عملية للتعامل مع التحديات، التي يواجهها أبناؤهم في التحصيل الدراسي أو في السلوك والانضباط، كما تستهدف الطلبة في مختلف المراحل التعليمية عبر جلسات إرشادية تراعي الفروق الفردية وتعمل على تعزيز الدافعية والانضباط الذاتي، بما ينعكس إيجاباً على أدائهم الأكاديمي واستقرارهم النفسي.

ويساهم «مُعين» كذلك في دعم المعلمين والمرشدين التربويين من خلال تقديم أدوات وأساليب حديثة للتعامل مع التحديات التعليمية داخل الصفوف الدراسية وبناء جسور تواصل فعالة بين المدرسة والأسرة، لضمان تكامل الأدوار وتحقيق أفضل النتائج للطلبة.

وأكدت رئيسة مجلس أمناء المؤسسة، سمية عبدالله بن حارب السويدي، أن إطلاق مركز «مُعين» يأتي في سياق التزام المؤسسة بدورها المجتمعي ضمن عام الأسرة، واستمراراً لنهجها الإنساني والتربوي في دعم منظومة التعليم والمجتمع.