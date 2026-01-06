60 منتسباً من 42 دولة يشاركون بـ «الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي»

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للتدريب، بالتعاون مع أكاديمية ربدان، النسخة الثالثة من «الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL)»، من 12 يناير الجاري حتى الثاني من مايو المقبل، ويُعد الدبلوم الأول من نوعه على مستوى المنطقة في مجال الابتكار الشرطي وإعداد القيادات الدولية.

ويشارك في الدبلوم 60 منتسباً من القيادات الشرطية يمثلون 42 دولة من مختلف قارات العالم، ضمن برنامج يهدف إلى تنمية الابتكار والقيادة في قطاع إنفاذ القانون من خلال استكشاف أحدث المنهجيات المتقدمة والاستراتيجيات المبتكرة، وتعزيز مهارات القيادة المستقبلية بما يسهم في تطوير الممارسات الشرطية وتعزيز التعاون والتواصل بين الأجهزة الشرطية العالمية.

وأكد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة رئيس فريق الدبلوم، العميد بدران سعيد الشامسي، في بيان صحافي، أمس، أن تنظيم الدبلوم يأتي في إطار حرص شرطة دبي على تطوير القدرات العملية والمهنية للمشاركين وتزويدهم بالمعارف والأدوات العلمية التي تواكب التوجهات الأمنية العالمية، بما يعزز الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في إعداد القيادات الشرطية المؤهلة وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأشار إلى أن النسخ السابقة من الدبلوم أسهمت في إعداد قيادات شرطية تمتلك فهماً عميقاً لعدد من المحاور المتقدمة من أبرزها القيادة والابتكار الشرطي، وإدارة المخاطر والاعتماد، واستمرارية الأعمال، والاستشراف المستقبلي، والتخطيط الشرطي والأمني، والتحول الرقمي للوقاية من الجرائم المالية، وعلم نفس التنظيم الشرطي، والممارسات الشرطية في المدن الذكية والمرنة.

وأوضح مدير المكتب التنظيمي للقيادة ونائب رئيس فريق الدبلوم، العميد محمد عتيق ثاني، أن النسخة الثالثة شهدت ارتفاعاً في عدد المنتسبين ليصل إلى 60 منتسباً مقارنة بـ53 منتسباً في النسخة الثانية بنسبة زيادة بلغت 14%، كما ارتفع عدد الدول المشاركة من 38 إلى 42 دولة بنسبة نمو 16%، مبيناً أن الدبلوم يتضمن ثلاثة محاور رئيسة تشمل البرنامج الأكاديمي والتدريب التكتيكي والتدريب الرياضي.

وبيّن أن البرنامج يُقدم من خلال خبراء أكاديميين ومدربين دوليين بإجمالي 486 ساعة تدريبية تمتد على مدار 16 أسبوعاً، فيما يعمل على إنجاح البرنامج تسعة فِرَق عمل رئيسة تضم أكثر من 50 موظفاً.

وأضاف أن الدبلوم خلال السنوات الثلاث الماضية شهد اتساع نطاق المشاركة الدولية، حيث بلغ إجمالي الدول المتقدمة للدبلوم 96 دولة وتم قبول 70 دولة وفق الاشتراطات، فيما بلغ إجمالي الطلبات الواردة 545 طلباً، وتم قبول 158 طلباً توزعت بين 132 ذكوراً و26 إناثاً، وتوزعت الدول المشاركة جغرافياً على قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا وأميركا الشمالية والجنوبية.

وأشار إلى أن المحور الأكاديمي تم بناؤه بالتعاون مع أكاديمية ربدان، باعتبارها إحدى المؤسسات التعليمية الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمتخصصة في الدفاع والأمن والطوارئ وإدارة الأزمات، وتقدم برامج أكاديمية وتدريبية متقدمة وفق أعلى المعايير الدولية، وتسهم في إعداد وتأهيل القيادات الوطنية والدولية وتعزيز منظومات الأمن والسلامة من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية وأمنية عالمية.