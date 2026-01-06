إطلاق «ساحة الروية» لتنظيم إيواء الكرفانات والقوارب وعربات بيع الأطعمة

في خطوة رائدة تهدف إلى تعزيز التنظيم الحضري، ودعم خطط الاستدامة، والارتقاء بجودة الحياة، والحفاظ على الوجه الحضاري والسياحي للمدينة، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي افتتاح مشروع «ساحة الروية» لتنظيم إيواء وتخزين الكرفانات والقوارب (ومنها قوارب الجيت سكي) والمقطورات وعربات بيع الأطعمة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عبدالله يوسف آل علي: «يهدف المشروع إلى توفير حلول متكاملة وآمنة لإيواء الكرفانات والقوارب والمقطورات وعربات بيع الأطعمة، بما يتماشى مع مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للعيش والسياحة والأعمال».

وأضاف: «تمثل هذه المبادرة ركيزة أساسية للحد من الممارسات العشوائية والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، موضحاً أن الساحة ستوفر 335 موقفاً مجهزاً بأحدث البنى التحتية، بما يسهم بشكل مباشر في حماية حرم الطريق، وتحقيق السلامة المرورية وتعزيز الجمالية العامة للمدينة».

وتابع: «يأتي مشروع ساحة الروية ضمن سلسلة مبادراتنا لدعم التنمية الحضرية المستدامة والاستغلال الأمثل للأصول التابعة للهيئة، ومنها مساحات الأراضي الواقعة في مختلف المناطق في الإمارة، فضلاً عن تقليل التحديات الناتجة عن الوقوف العشوائي غير المنظم في حرم الطريق والمناطق السكنية، بما ينسجم والخطط الطموحة، التي تعمل الهيئة على تحقيقها لجعل دبي أفضل مدينة للعمل والعيش عالمياً، وبما يخدم آمال وتطلعات سكان وزوار وسيّاح الإمارة القادمين إليها من مختلف بلدان العالم».

وأضاف: «يجري العمل حالياً على دراسة توسيع هذه الخدمة إلى مواقع أخرى في دبي، وذلك بهدف تغطية أكبر لتشمل مختلف المناطق لتكون الخدمة سهلة الوصول وفي متناول الأفراد والشركات في الإمارة».

وأكّد آل علي، أن مشروع «ساحة الروية» جرى تنفيذه وإدارته بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصّصة في دبي وذلك في إطار حرص الهيئة على التعاون مع الشركات الخاصة، وانسجاماً مع توجهات حكومة دبي الرشيدة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية، وتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتدعيم النمو الاقتصادي المستدام عبر الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتبادل المعرفة والخبرات لتقديم خدمات متطورة إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع.

• «المبادرة» تستهدف تقليل الممارسات العشوائية وضمان انسيابية المرور.