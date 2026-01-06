1000 درهم و10 «نقاط» لعدم التزام إشارة «قف» لحافلات المدارس

دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين إلى التوقف التام عند فتح إشارة «قف» الجانبية بالحافلات المدرسية لجميع المركبات على «الطرق المفردة»، في كلا الاتجاهين، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، وعلى الطرق المزدوجة يتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في اتجاه سير المركبة بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار.

وأكدت في منشور لها، عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عقوبة عدم التوقف الغرامة 1000 درهم و10 نقاط مرورية.