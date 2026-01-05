175 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص منذ إطلاق "نافس"

حققت دولة الإمارات إنجازات مهمة في سوق العمل وقفزة كبيرة في ملف التوطين حيث شهد زيادة بنسبة 389% في أعـداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص منذ إطلاق برنامج "نافس" في العام 2021، ليبلغ إجمالي عـدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية عام 2025 أكثر من 175 ألف مواطن، مقارنة بـ 35 ألف مواطن قبل إطلاق البرنامج.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، حقق سوق العمل في الدولة تطورات لافتة خلال العشرين عاماً الماضية حيث شهد خلال السنوات الـ 5 الماضية وحدها نمواً كبيراً في عدد منشآت سوق العمل بلغ 45.76%، فيما بلغ النمو الإجمالي للقوى العاملة 101.76%، ونمو القوى العاملة الماهرة بنسبة 49.92%، وبلغ نمو مشاركة المرأة في سوق العمل 101.92%.