طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً مع احتمال تشكل الضباب

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، وتظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الشرقية والساحلية الغربية مع احتمال سقوط أمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية غربية - شمالية شرقية، وسرعتها/ 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

والموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:35، والمد الثاني عند الساعة 04:53، والجزر الأول عند الساعة 08:26، والجزر الثاني عند الساعة 21:44 وفي بحر عمان خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 11:13، والمد الثاني عند الساعة 00:28، والجزر الأول عند الساعة 17:46، والجزر الثاني عند الساعة 06:40.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 16 80 35

دبي 25 16 75 40

الشارقة 25 15 75 30

عجمان 25 15 75 40

أم القيوين 24 15 80 35

رأس الخيمة 25 14 70 30

الفجيرة 24 17 70 30

العـين 25 14 85 40

ليوا 25 12 85 30

الرويس 21 11 80 30

السلع 22 12 85 35

دلـمـا 21 15 80 35

طنب الكبرى / الصغرى 21 17 75 30

أبو موسى 21 17 80 35