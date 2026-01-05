حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بترقية عيسى سيف بن حنظل وتعيينه رئيساً لدائرة الشؤون الإسلامية

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن نقل وترقية وتعيين رئيس لدائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن ينقل المستشار الدكتور عيسى سيف أحمد بن حنظل - مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة - إلى دائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة، ويُرقى إلى درجة "رئيس دائرة" على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويُعيّن رئيساً لدائرة الشؤون الإسلامية وعضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.