حاكم الشارقة يرفع مخصصات المستفيدين من المساعدات الاجتماعية إلى 17500 درهم

وجه صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برفع المبالغ الممنوحة للحالات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية لدى دائرة الخدمات الاجتماعية إلى مستوى العيش الكريم 17500 درهم على أن يبدأ صرف المخصصات اعتباراً من شهر يناير الجاري.

وقال رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة عبدالله إبراهيم الزعابي لبرنامج الخط بتلفزيون الشارقة، أن صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وجه كذلك بتطبيق نظام الموارد البشرية بحكومة الشارقة على موظفي جمعية الشارقة الخيرية المعينين على الكادر العام للحكومة، ومنحهم جميع المزايا التي يتمتع بها موظفو الحكومة ومنها - الترقيات وتسوية الحالة للحاصلين على شهادات علمية أعلى.

كما وجه سموّه بتعيين أئمة مساجد الإمارة الذين كانوا يعملون بنظام المكافآت على كادر حكومة الشارقة، اعتباراً من 1 يناير، وسيتم صرف مكافأة مالية تعويضية بأثر رجعي عن الفترة التي كانوا يعملون فيها بنظام المكافآت.