إنجاز 60% من تطوير شارعَي عود ميثاء والأصايل

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إنجاز 60% من مجمل مشروع تطوير شارعَي عود ميثاء والأصايل ضمن مشروع تطوير محور الشيخ راشد، الذي يسهم في ربط شارع الأصايل بشارع الخيل مروراً بشارع نادي الوصل، مع توفير مخرج مؤدٍّ إلى شارع عود ميثاء وشارع نادي الوصل، ويتضمن تطوير أربعة تقاطعات رئيسة، تشمل تنفيذ جسور بطول 4300 متر، وطرق بطول 14 كيلومتراً، ويخدم المشروع أكثر من 420 ألف نسمة عام 2030.

وأنجزت الشركة المنفذة للمشروع 70% من أعمال الجسور التي تخدم الحركة المرورية من شارع الأصايل إلى شارع الخيل شمالاً باتجاه المعبر التجاري، وجارٍ استكمال الأعمال، تمهيداً لافتتاحه في الربع الأول من العام الجاري، كما أنجزت نحو 60% من الأعمال الإنشائية للنفق الذي يخدم الحركة المرورية من شارع دبي العين باتجاه شارع نادي الوصل، وجارٍ استكمال توسعات الطرق والجسور الأخرى، التي يتوقع افتتاحها في الربع الثالث من العام الجاري.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير: «يأتي المشروع تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، باستكمال تطوير محور الشيخ راشد، لاستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، ويعد أحد أهم مشاريع تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، ويتضمن تطوير أربعة تقاطعات رئيسة، وتنفيذ جسور بطول 4300 متر، وطرق بطول 14 كيلومتراً، ويخدم المشروع عدداً من المناطق الخدمية والسكنية والتطويرية، أهمها زعبيل والجداف وعود ميثاء وأم هرير، ومستشفى لطيفة، ونادي الوصل، ويتوقع أن يتجاوز عدد سكان المناطق التي يخدمها المشروع 420 ألف نسمة عام 2030»، مشيراً إلى أن «المشروع يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع عود ميثاء من 10 آلاف و400 مركبة في الساعة، إلى 15 ألفاً و600 مركبة في الساعة في الاتجاهين، كما يسهم في خفض زمن الرحلة من 20 دقيقة، إلى خمس دقائق».

وأضاف الطاير: «يتضمن المشروع تطوير أربعة تقاطعات رئيسة، هي: تقاطع شارع عود ميثاء مع شارع الشيخ راشد، ويتضمن إضافة مسار لمنحدر الالتفاف لليسار للحركة المرورية من عود ميثاء إلى شارع الشيخ راشد باتجاه جسر القرهود، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 1800 مركبة في الساعة، وتحسين طريق الخدمة على شارع الشيخ راشد ما بين الجسر الحالي ومخرج شارع الزهراوي لحل التدخلات المرورية الحالية، ورفع مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطريق، وزيادة عدد مسارات الحركة الالتفافية لليمين، للمرور القادم من شارع الشيخ راشد إلى شارع عود ميثاء باتجاه شارع دبي ـ العين، من مسارين إلى ثلاثة مسارات، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 4000 مركبة في الساعة».

كما يشمل المشروع تطوير تقاطع شارع عود ميثاء مع شارعي الأصايل ونادي الوصل، وذلك بإنشاء جسرين يربطان شارع الأصايل بشارع الخيل، مروراً بشارع نادي الوصل، ويتألف الجسر الأول من مسارين، بطاقة استيعابية تبلغ 2400 مركبة في الساعة، ويخدم الحركة المرورية من شارع الأصايل باتجاه شارع نادي الوصل، فيما يتألف الجسر الثاني من ثلاثة مسارات بطاقة استيعابية تبلغ 3600 مركبة في الساعة، ويخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل باتجاه شارع الأصايل، كما يشمل المشروع إنشاء جسر منفصل بسعة مسارين، وبطاقة استيعابية قدرها 2400 مركبة في الساعة، لخدمة حركة الالتفاف لليسار، للمرور القادم من شارع الأصايل باتجاه شارع عود ميثاء، ويتضمن المشروع تطوير الطريق المؤدي لمدخل نادي الوصل، ومداخل ومخارج شارع نادي الوصل، لحل مشكلات التداخلات المرورية الحالية من الطريق الرئيس.

وتابع أن المشروع يتضمن تطوير تقاطع شارع نادي الوصل مع شارع الخيل، وذلك بإنشاء جسر بسعة مسارين، يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الأصايل إلى شارع الخيل باتجاه معبر الخليج التجاري بطاقة استيعابية تبلغ 3000 مركبة في السرعة، إلى جانب تطوير شارع نادي الوصل، وذلك بزيادة سعة المخرج باتجاه شارع الخيل إلى مسارين، وتنفيذ طريق خدمة على شارع نادي الوصل في الاتجاهين، وتوفير مواقف للمركبات.

ويشمل تطوير تقاطع شارع قصر زعبيل مع شارعي الخيل وعود ميثاء، تنفيذ مسار إضافي على منحدر الالتفاف لليسار للحركة المرورية القادمة من شارع الخيل إلى شارع دبي ـ العين، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية من 900 مركبة في الساعة إلى 1800 مركبة في الساعة، وتنفيذ نفق للمركبات بسعة مسار واحد، وبطاقة استيعابية 1200 مركبة في الساعة، ويخدم الحركة المرورية من شارع دبي ـ العين، إلى شارع نادي الوصل، ويسهم في حل مشكلة التداخلات المرورية الحالية، كما يشمل المشروع زيادة عدد مسارات الجسر الحالي، الذي يخدم الحركة المرورية من شارع الخيل باتجاه شارع عود ميثاء، من مسارين إلى ثلاثة مسارات، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للجسر من 2200 مركبة في الساعة إلى 3300 مركبة في الساعة.