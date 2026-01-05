998 مستفيداً في «زايد لأصحاب الهمم» من طباعة المنهج بلغة «برايل»

بلغ عدد المستفيدين من خدمات طباعة المناهج الدراسية بلغة «برايل»، التي تُقدّمها هيئة زايد لأصحاب الهمم، في العام الأكاديمي الجاري، 34 مستفيداً، ليصل إجمالي الطلبة المستفيدين إلى 998 طالباً منذ عام 2006، بينما بلغ عدد النسخ الورقية المطبوعة للفصل الدراسي الأول من العام الجاري 320 نسخة، بإجمالي 27 ألفاً و430 نسخة منذ بدء الخدمة، بينما بلغ عدد النسخ الإلكترونية للفصل الدراسي الأول 367 نسخة، من إجمالي 10 آلاف و87 نسخة إلكترونية، ووصل عدد المستفيدين من خدمات التدريب في مجال المكفوفين إلى 229 مستفيداً منذ عام 2016، بينما نفذت الهيئة ضمن مبادرة «محتوى للجميع»، مبادرات نوعية شملت تكييف 15 وسيلة تعليمية بطريقة «برايل»، وطباعة محتوى قوائم مقاهي «غاف» و«إرث» في متحف زايد الوطني بطريقة «برايل»، ومراجعة وتحويل وتدقيق 700 لوحة إرشادية و42 لوحة وصفية في المتحف، بما يُعزّز التجربة التفاعلية للزوار المكفوفين، كما زودت الهيئة 10 مكتبات على مستوى الدولة بقصص مطبوعة بطريقة «برايل» لدعم القراءة.

وجدّدت بمناسبة اليوم العالمي لطريقة «برايل»، التزامها بدعم ونشر لغة «برايل» بوصفها ركيزة أساسية لتمكين المكفوفين وضعاف البصر، وتعزيز دمجهم في المجتمع، وترسيخ دور الأسرة شريكاً محورياً في مسيرة التعليم والاستقلال والتمكين، وأكدت أن طريقة «برايل» تمثّل أداة فاعلة لتعزيز الاستقلالية والاندماج الأسري والمجتمعي، بما ينسجم مع مستهدفات عام الأسرة، مشددة على أنها واصلت منذ عام 2007 تقديم خدمات الطباعة بطريقة «برايل» للكتب والمناهج الدراسية والنشرات التوعوية، حيث استفادت من هذه الخدمات 205 جهات على مستوى الدولة.