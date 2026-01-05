توقعات بسقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. وتحذير من الضباب

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة أقصى شمال الدولة، مع انخفاض في درجات الحرارة، خصوصاً غرباً، ورطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الداخلية والساحلية الغربية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في نشرته اليومية بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:44 والمد الثاني عند الساعة 04:17، والجزر الأول عند الساعة 07:34 والجزر الثاني عند الساعة 21:07، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:20 والمد الثاني عند الساعة 23:52، والجزر الأول عند الساعة 17:04 والجزر الثاني عند الساعة 05:54.

من جانب، حذر المركز الوطني للأرصاد من فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، التي قد تصل إلى انعدامها أحياناً، على بعض المناطق الساحلية والداخلية من الدولة، وذلك اعتبارا من الساعة 00:30 وحتى الساعة 10:00 من صباح غد، ودعا المركز مستخدمي الطرق إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتباع الإرشادات المرورية، نظراً لتدني مستوى الرؤية في بعض الفترات.