منصور بن محمد: شكراً محمد بن راشد زرعت فينا روح التميز  

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائد زرع روح التميز والتحدي، والإيمان بأن العمل من أجل الوطن يحتاج إلى رؤية خلاقة ومتابعة ميدانية وتحفيز للفِرَق ومتابعة التفاصيل، وذلك في مناسبة مرور 20 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة الحكومة الاتحادية.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «شكراً محمد بن راشد.. قيادة زرعت فينا روح التميز والتحدي، والإيمان بأن العمل من أجل الوطن يحتاج إلى رؤية خلاقة ومتابعة ميدانية وتحفيز للفِرَق ومتابعة التفاصيل.. علَّمتنا أن مسيرة الريادة بلا خط نهاية، وأن كل إنجاز بداية لسباق جديد نحو الأفضل ونحو قمم جديدة من أجل شعبنا ودولتنا».

منصور بن محمد:

