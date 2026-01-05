حمدان بن محمد: محمد بن راشد صنع مجداً للوطن وقاد مسيرة نهضة وحضارة

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائد ومُلهم بإرادة لا تعرف المستحيل، وبعزمٍ لا يلين، صنع مجداً للوطن، وقاد مسيرة نهضة وحضارة، وزرع الأمل في كل مرحلة من مراحل البناء، وذلك في مناسبة مرور 20 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة الحكومة الاتحادية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «شكراً محمد بن راشد.. فأنت الوالد، والقائد، والمُلهم بإرادة لا تعرف المستحيل، وبعزمٍ لا يلين، صنعت مجداً للوطن، وقدت مسيرة نهضة وحضارة، وزرعت الأمل في كل مرحلة من مراحل البناء.. كان رهانك الدائم على أبناء وبنات الإمارات، وعلى الإنسان بوصفه الثروة الحقيقية».

وأضاف سموه: «برؤيتكم التي سبقت عصرها وتجاوزت حدود الممكن، تحوّلت الأفكار في عهدك إلى منجزات عالمية، والتحديات إلى فرص تصنع المستقبل.. في ظل قيادتكم، أصبح عشق الريادة والمركز الأول نهج وطن وثقافة شعب، وبكم نستبشر خيراً ونعرف أن القادم دائماً أفضل».

حمدان بن محمد:

