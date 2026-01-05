هزاع بن زايد: محمد بن راشد قيادة استثنائية

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قيادة استثنائية تبرهن كل يوم أن كلمة مستحيل ليست في القاموس الإماراتي، وذلك في مناسبة مرور 20 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة الحكومة الاتحادية.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «خلال عشرين عاماً من تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رئاسة الحكومة الاتحادية، حققت الإمارات الريادة العالمية في الابتكار الحكومي، وتصدرت مؤشرات التنمية والكفاءة والفعالية»، وأضاف سموه: «#شكرا_محمد_بن_راشد على قيادة استثنائية تبرهن كل يوم أن كلمة مستحيل ليست في القاموس الإماراتي».

