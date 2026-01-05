محمد بن زايد: محمد بن راشد قائد استثنائي ملهم مسيرته حافلة بالإنجازات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائد استثنائي ملهم، مسيرته حافلة بالإنجازات الوطنية، ورؤيته التنموية لا تعرف المستحيل وتتوجّه دائماً نحو المستقبل، وذلك بمناسبة مرور 20 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئاسة الحكومة الاتحادية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «في مناسبة مرور عشرين عاماً على تولي أخي ورفيق دربي الشيخ محمد بن راشد رئاسة الحكومة الاتحادية، نحتفي بقيادة استثنائية ملهمة، ومسيرة حافلة بالإنجازات الوطنية، ورؤية تنموية رائدة لا تعرف المستحيل وتتوجّه دائماً نحو المستقبل. حفظ الله بوراشد وبارك في عمره، لنواصل العمل معاً من أجل تحقيق طموحات الإمارات التي لا تحدّها حدود في التقدّم والتنمية، وصنع المستقبل الأفضل والأجمل لشعبها».

