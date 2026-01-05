منصور بن زايد: محمد بن راشد بنى منظومة حكومية متقدمة سبقت زمانها

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بنى منظومة حكومية متقدمة سبقت زمانها، وجعلت من الإمارات قصة نجاح يُحتذى بها في ريادة العمل الحكومي.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «عشرون عاماً من العطاء، بنى فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد منظومة حكومية متقدمة سبقت زمانها، وجعلت من الإمارات قصة نجاح يُحتذى بها في ريادة العمل الحكومي. نهنّئ سموه ونعتز بمسيرته وإنجازاته وفكره الاستباقي الذي شكّل نموذجاً عالمياً في القيادة والتطوير».

منصور بن زايد:

• محمد بن راشد بنى منظومة حكومية جعلت من الإمارات قصة نجاح يُحتذى بها في ريادة العمل الحكومي.

• نهنّئ محمد بن راشد ونعتز بمسيرته وإنجازاته خلال 20 عاماً من العطاء.