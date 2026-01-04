طقس الإمارات غداً.. توقعات بسقوط أمطار وانخفاض في الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة أقصى شمال الدولة، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية الغربية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في نشرته اليومية بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:44 والمد الثاني عند الساعة 04:17 والجزر الأول عند الساعة 07:34 والجزر الثاني عند الساعة 21:07. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:20 والمد الثاني عند الساعة 23:52 والجزر الأول عند الساعة 17:04 والجزر الثاني عند الساعة 05:54.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 19 75 30

دبي 26 19 65 40

الشارقة 25 15 70 40

عجمان 26 19 80 45

أم القيوين 26 15 80 40

رأس الخيمة 25 14 75 35

الفجيرة 25 21 85 35

العـين 25 14 80 45

ليوا 26 14 90 35

الرويس 23 12 80 35

السلع 25 14 90 40

دلـمـا 20 17 80 40

طنب الكبرى 24 19 80 40

طنب الصغرى 24 19 80 40

أبو موسى 24 19 80 40