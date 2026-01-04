منصور بن محمد: شكراً محمد بن راشد.. علمتنا أن مسيرة الريادة بلا خط نهاية

قال سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية في تدوينة على حسابه الرسمي على منصة "إكس": " شكراً محمد بن راشد… قيادة زرعت فينا روح التميز والتحدي، والإيمان بأن العمل من أجل الوطن يحتاج رؤية خلاقة ومتابعة ميدانية وتحفيز للفرق ومتابعة التفاصيل".

وأضاف سموه: "علمتنا أن مسيرة الريادة بلا خط نهاية، وأن كل إنجاز بداية لسباق جديد نحو الأفضل ونحو قمم جديدة من أجل شعبنا ودولتنا".