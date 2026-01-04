أحمد بن محمد: محمد بن راشد حوّل الرؤية إلى واقع والمستحيل إلى نقطة انطلاق

قال سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام ، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رفع سقف الطموح، وحوّل الرؤية إلى واقع، والمستحيل إلى نقطة انطلاق.

وأضاف سموه في تدوينة على حسابه الرسمي على منصة "إكس": "شكراً محمد بن راشد … قائدٌ لا يكتفي بصناعة الإنجاز، فهو يؤمن بالريادة العالمية من أجل شعبنا … محمد بن راشد رفع سقف الطموح، وحوّل الرؤية إلى واقع، والمستحيل إلى نقطة انطلاق …

وتابع سموه: "منكم تعلّمنا أن الريادة قرار، وأن المركز الأول ثقافة، وأن المستقبل يُصنع بالإرادة والعمل، ونحن نمضي على نهجك بثقة، ونؤمن أن القادم في بلادنا أفضل".