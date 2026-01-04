منصور بن زايد: فكر محمد بن راشد شكل نموذجاً عالمياً في القيادة والتطوير

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عبر حسابه بمنصة "إكس": "عشرون عاماً من العطاء، بنى فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد منظومة حكومية متقدمة سبقت زمانها، وجعلت من الإمارات قصة نجاح يُحتذى بها في ريادة العمل الحكومي. نهنئ سموه ونعتز بمسيرته وإنجازاته وفكره الاستباقي الذي شكّل نموذجاً عالمياً في القيادة والتطوير".